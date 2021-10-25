Легковушка столкнулась с экскаватором в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На трассе Актобе-Орск произошло ДТП, в ходе которого автомашина «Lada-219410» врезалась в экскаватор, проводивший дорожные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

ДТП произошло на автодороге «Актобе –Орск», напротив села Украинка.

«На автодороге «Актобе-Орск», проводились дорожные работы. 26 -летний водитель автомашины «Lada-219410» двигаясь со стороны города Актобе в сторону села Кенеса Нокина, напротив села Украинка, нарушил правила дорожного движения. При возникновении препятствия или опасности он не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасного объезда препятствия и допустил столкновение с экскаватором», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В результате ДТП легковая автомашина разбилась, а двое пассажиров автомашины «Lada-219410» госпитализированы в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи города Актобе.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 ч. 2 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Назначены судебно-автотехнические экспертизы.

«Одна из самых распространённых причин дорожных аварий – несоблюдение правил дорожного движения. Однако помимо этого существует множество факторов, которые влияют на вероятность попасть в аварию. Самые распространённые причины ДТП: несоблюдение ПДД, превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, алкогольное и наркотическое опьянение, усталость и другое», - добавил Ерболат Саркулов.