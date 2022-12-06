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Легковушка провалилась под лед в ВКО: погибла женщина

6 Декабря 2022, 23:12
Легковушка провалилась под лед в ВКО: погибла женщина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщила о факте гибели человека на водоеме в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Несмотря на постоянные предупреждения МЧС, а также освещение резонансных и трагических случаев, граждане продолжают пренебрегать вопросами безопасности на льду.

Сегодня в 19:44 из Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что в Самарском районе ВКО на Бухтарминском водохранилище, в районе переправы «Кызыл ту» при переправе по льду провалился в воду легковой автомобиль (в салоне автомашины находилось пять человек из них четыре человека выбрались). В результате утонула женщина 1950 года рождения.

На место выехали подразделения и личный состав ДЧС ВКО.

По информации ответственных подразделений на территории, где произошел данный факт – имеется указатель, сообщающий о запрете выезда на лед.

С каждым днем температура воздуха за окном понижается, но нужно помнить, что в данный период лед обманчив, в связи с чем МЧС напоминает, что выход, а тем более выезд на лед может привести к трагедии.

Толщина льда на любом водоеме неравномерна. Опасными являются места скопления снега, у береговой линии, у зарослей камыша, растительности.

Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 см, для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля – от 70 см.

МЧС напоминает: до открытия официально разрешенных ледовых переправ выезд автотранспортных средств на лед категорически запрещен!

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