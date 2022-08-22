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    13:15, 22 Август 2022 | GMT +6

    Легковой автомобиль загорелся в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице загорелся легковой автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, в 09:57, пожарные подразделения столичного департамента по чрезвычайным ситуациям получили сообщение о возгорании автомобиля на пересечении проспекта Ш. Кудайбердиулы и улицы Илийской. По прибытии пожарных на место происшествия было установлено, что горит моторный отсек и салон автомобиля марки Volkswagen Passat. Пожар полностью потушен в 10:15», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

    По данным ведомства, в тушении пламени задействованы 5 специалистов личного состава и 1 единица техники ДЧС.


    Кадр из видео



    Теги:
    МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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