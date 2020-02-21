+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 0 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с КамАЗом в Восточном Казахстане

21 Февраля 2020 22:43
Поделиться:
Легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с КамАЗом в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой департамент полиции ВКО.

Новости по теме
Семь человек пострадали в ДТП в Акмолинской области
Трое суток в кювете лежит грузовая фура в Актюбинской области 200 отечественных автобусов закупят карагандинские перевозчики в 2020 году Какие дороги открыты для движения транспорта

В полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 20 февраля в Глубоковском районе на 6 километре автотрассы Усть-Каменогорск – Шемонаиха. Как выяснилось, 30-летний водитель автомобиля KIA Soul, двигаясь в направлении поселка Глубокое, при совершении обгона впереди идущей автомашины, выехав на встречную полосу движения и не справившись с рулевым управлением, допустил боковое касательное столкновение с данной машиной, а после допустил лобовое столкновение со встречно едущим Камазом, за рулем которой находился 55-летний водитель.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями были доставлены водитель автомобиля KIA Soul и трое его пассажиров», - пояснили в ДП ВКО.

По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Назначены соответствующие экспертизы.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив