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вчера 17:44
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Легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с КамАЗом в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой департамент полиции ВКО.
В полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 20 февраля в Глубоковском районе на 6 километре автотрассы Усть-Каменогорск – Шемонаиха. Как выяснилось, 30-летний водитель автомобиля KIA Soul, двигаясь в направлении поселка Глубокое, при совершении обгона впереди идущей автомашины, выехав на встречную полосу движения и не справившись с рулевым управлением, допустил боковое касательное столкновение с данной машиной, а после допустил лобовое столкновение со встречно едущим Камазом, за рулем которой находился 55-летний водитель.
«В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями были доставлены водитель автомобиля KIA Soul и трое его пассажиров», - пояснили в ДП ВКО.
По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Назначены соответствующие экспертизы.
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