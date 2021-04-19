Легковой автомобиль провалился в яму на дороге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На одной из столичных дорог колесо легкового автомобиля провалилось в яму, которая образовалась в результате разрушения дорожного полотна. В акимате Нур-Султана прокомментировали данный инцидент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу столичного акимата в сети Instagram.

«Провал дорожного полотна на пересечении улицы Ш.Уалиханова и улицы Г. Караш произошёл в связи с несоблюдением подрядной организацией технологического процесса при прокладке трубы СДР 17 диаметром 300 мм методом прокола. В результате чего коллектор ливневой канализации подмыло, и образовался провал на небольшом участке дорожного полотна. Подрядная организация, допустившая нарушения, будет привлечена к ответственности», - пояснили в пресс-службе столичного акимата.





В настоящее время силами Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города совместно с сотрудниками УАП ДП участок огорожен. Ведутся работы по засыпке провала.

19 апреля Управлениями акимата, ГКП на ПХВ «Elorda Eco System», а также УАП ДП будут проведены работы по восстановлению дорожного полотна.