РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:47, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Легковой автомобиль провалился в яму на дороге в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На одной из столичных дорог колесо легкового автомобиля провалилось в яму, которая образовалась в результате разрушения дорожного полотна. В акимате Нур-Султана прокомментировали данный инцидент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу столичного акимата в сети Instagram.

    «Провал дорожного полотна на пересечении улицы Ш.Уалиханова и улицы Г. Караш произошёл в связи с несоблюдением подрядной организацией технологического процесса при прокладке трубы СДР 17 диаметром 300 мм методом прокола. В результате чего коллектор ливневой канализации подмыло, и образовался провал на небольшом участке дорожного полотна. Подрядная организация, допустившая нарушения, будет привлечена к ответственности», - пояснили в пресс-службе столичного акимата.


    В настоящее время силами Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города совместно с сотрудниками УАП ДП участок огорожен. Ведутся работы по засыпке провала.

    19 апреля Управлениями акимата, ГКП на ПХВ «Elorda Eco System», а также УАП ДП будут проведены работы по восстановлению дорожного полотна.


    Теги:
    Дороги Происшествия, ЧС Транспорт Астана Акимат Видео Происшествия
    Сейчас читают
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!