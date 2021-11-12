Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Легковой автомобиль сбил пожилого мужчину в Павлодаре. Он скончался в больнице от полученных травм, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Водитель автомобиля марки «Nissan» ранним утром 11 ноября сбил 60-летнего мужчину, который от травм умер в больнице.

«11 ноября в 07:05 напротив дома 9 по улице Маяковского в городе Павлодар 56-летний водитель автомашины марки «Nissan», не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на пешехода 1961 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В полиции добавили, что машина водворена на специализированную штрафстоянку. Проводится проверка.

«С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 529 ДТП, в результате которых 47 погибли, 789 травмированы», - добавили в ведомстве.