Легководолазную подготовку прошли военные Семейского гарнизона

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - С военнослужащими разведывательных подразделений регионального командования «Восток» проведены сборы. На реке Иртыш были отработаны вопросы проведения диверсий на объекты водным путем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

Главной задачей сборов являлось поддержание постоянной готовности военнослужащих к выполнению специальных задач как самостоятельно, так и в составе групп, совершенствование техники плавания, боевой работы под водой, выработка устойчивых навыков в обращении со специальным снаряжением, вооружением и техникой.

Основное внимание уделялось выводу группы в тыл противника.

«Разведчики должны уметь выполнять основы водолазных работ с использованием снаряжения, оборудования, подводных средств движения на различных глубинах, оказывать необходимую помощь в аварийной ситуации и скрытно перемещаться», – отметил старший офицер отдела боевой и специальной подготовки войсковой части 44736 майор Берик Бохаев.