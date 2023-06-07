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Легковая машина влетела под грузовик на автодороге в Жетысуской области: двое пострадавших

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Июня 2023, 22:49
Легковая машина влетела под грузовик на автодороге в Жетысуской области: двое пострадавших Фото: polisia.kz

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в ДТП с участием грузовика МАN и легковой автомашины Volkswagen Passat в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Дорожная авария произошла сегодня утром на 466 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск. Предположительно, 42-летний водитель немецкой иномарки из-за переутомления заснул за рулем и въехал в грузовик, припаркованный на противоположной обочине дороги.

В больницу доставили пять человек, двоих из которых получивших серьезные травмы госпитализировали. Троих пассажиров после медобследования отпустили на амбулаторное лечение.

Обе автомашины помещены на спецстоянку. По факту начато досудебное расследование.


ДТП   МВД РК   Жетысуская область  
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