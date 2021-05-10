Легкомоторный самолет рухнул в Татарстане: два человека погибли

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Сегодня в 12.54 поступило сообщение, что в Альметьевском районе республики в поле недалеко от трассы у села Калейкино совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Ермак». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Татар-информ».

В результате авиакатастрофы погибли два человека. Их личности устанавливаются.

«Чтобы предотвратить возникновения возгорания пожарные подали пенный ствол, а затем совместно со спасателями деблокировали тела погибших», – пояснили в пресс-службе МЧС РТ.

Причина происшествия выясняются.

На место происшествия выехал первый зампрокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

«Дело поднадзорно Камской транспортной прокуратуре. Сотрудники этого ведомства также выехали на место происшествия. Обстоятельства устанавливаются», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным прокуратуры, в результате происшествия погибли мужчина (пилот) и женщина-пассажирка.

Самолет базировался на территории Альметьевского аэроклуба. Владел воздушным судном 51-летний житель Бугульмы.

Как сообщил позже ИА «Татар-Информ» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, на данный момент есть версия, что пилот самолета приехал на аэродром для ремонта воздушного судна.

«В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолете по взлетной полосе. По какой-то причине он произвел самовольный взлет без разрешения и через несколько километров самолет совершил жесткую посадку», – уточнил Захаров.



