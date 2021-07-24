-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Хабаровском крае
МОСКВА.ТАСС - КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и еще один пострадал при падении легкого самолета около села Калинка в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в субботу Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Ранее в ГУ МЧС региона сообщили ТАСС о падении самолета около села Калинка. На место отправилась оперативная группа спасателей.
«В результате падения один человек погиб, еще один травмирован, тяжесть травм пока неизвестна. Пострадавшего доставляют в краевую больницу №2», - сообщили в ЕДДС. Там уточнили, что самолет упал при взлете с аэродрома Калинка за пределами взлетно-посадочной полосы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Хабаровского края, пострадала женщина 40 лет. У нее перелом обеих ног, она находится в тяжелом состоянии.
В свою очередь в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что по факту падения самолета ведомство начало проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.
- Двухэтажный магазин сгорел в Атырауской области
- Два землетрясения в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
- Список опасных бедствий подготовила Всемирная метеорологическая организация
- Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау
- Конституционный суд Молдовы утвердил результаты досрочных парламентских выборов
- Ночные гонки в Алматы завершились смертельным ДТП: водителю вынесли приговор
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана