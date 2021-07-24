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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Хабаровском крае

24 Июля 2021 08:27
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Хабаровском крае

МОСКВА.ТАСС - КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и еще один пострадал при падении легкого самолета около села Калинка в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в субботу Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Ранее в ГУ МЧС региона сообщили ТАСС о падении самолета около села Калинка. На место отправилась оперативная группа спасателей.

«В результате падения один человек погиб, еще один травмирован, тяжесть травм пока неизвестна. Пострадавшего доставляют в краевую больницу №2», - сообщили в ЕДДС. Там уточнили, что самолет упал при взлете с аэродрома Калинка за пределами взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Хабаровского края, пострадала женщина 40 лет. У нее перелом обеих ног, она находится в тяжелом состоянии.

В свою очередь в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что по факту падения самолета ведомство начало проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.


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#Происшествия   #Россия   #Мировые новости  
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