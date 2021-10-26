Легкоатлетический марафон среди воспитанников «Жас сарбаз» прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице среди воспитанников движения «Жас сарбаз» прошел марафон по легкой атлетике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Осенний марафон приурочен к 30-летию Независимости РК. В него были вовлечены воспитанники «Жас сарбаз», более 500 молодых ребят.

«По правилам марафона парни должны пробежать три километра до финиша, а девочки - два километра. Основная цель нашего марафона - привить молодежи культуру занятия спортом. Эти ребята не профессионалы, поэтому не стали их ограничивать во времени. Кто в числе первых прибежит, тех и наградим призами», - отметил председатель военно-патриотического движения «Жас сарбаз» по Нур-Султану Асхат Налшыбек.

По его словам, молодежь сама проявила заинтересованность в участии.

В рамках проекта, приуроченного к 30-летию Независимости РК, воспитанники «Жас сарбаз» провели встречу с ветеранами войны, осенний военно-патриотический сбор. Также организация уделяет особое внимание волонтерству и благотворительности. В период локдауна и после воспитанники «Жас сарбаз» раздавали продуктовые корзины нуждающимся семьям, часто проводятся подобные марафоны по легкой атлетике.

Особыми гостями сегодняшней встречи стали главный тренер РК по Street Workout Айтым Жакупов и четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса Сергей Цырульников.

Перед началом марафона ребята вместе с Айтымом Жакуповым выполнили ряд физических упражнений, чтобы хорошенько разогреться.

Сергей Цырульников, в свою очередь, провел для участников интересную викторину на темы спорта и жизни легендарного балуана Кажымукана Мунайтпасова.

«Являюсь продолжателем силовых традиций казахских балуанов. Такие мероприятия нужны для нашей молодежи. Они служат хорошей площадкой для воспитания, развития массового спорта в стране. Сегодня я показал номера силачей прошлого, в частности, рассказал о Кажымукане Мунайтпасове. Считаю, что история и традиция – те основы, на которых должны воспитываться современные казахстанцы. Это и есть часть воспитания молодого казахстанца», - отметил Сергей Цырульников.

После ряда силовых упражнений и специальных авторских призов от Сергея Цырульникова, разминок Айтыма Жакупова, молодые спортсмены начали забег.

После считанных минут первым добежал до финиша 18-летний Данияр Толенды.

«О сегодняшнем марафоне мне рассказал тренер. Подумал: почему бы не принять участие. Добежал первым, если честно, было сложно, но очень рад результату. Дует холодный ветер, это тоже сказалось», - поделился Данияр.

К слову, молодой спортсмен с восьми лет занимается греко-римской борьбой. Только утром он приехал с соревнований в Кызылорде. Он признался, что профессиональную деятельность хочет связать со спортом. Главная цель на сегодня – стать олимпийским чемпионом.