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Легких форм заболевания коронавирусом стало больше регистрироваться в РК

22 Июня 2020 19:01
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Легких форм заболевания коронавирусом стало больше регистрироваться в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы стали легче переносить заболевание коронавирусом. Об этом заявила советник министра здравоохранения РК по лабораторной службе Жанар Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, на сегодня стало больше регистрироваться случаев бессимптомного носительства и легких форм заболевания КВИ.

«Это говорит о том, что происходят генетические видоизменения структуры болезни. Случаи тяжелых форм пневмонии, которые мы наблюдали, уже фиксируются не в таком количестве», - сказала Жанар Сулейменова на брифинге в СЦК.

Ранее директор департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Жумабек Бекенов сообщил, что в Казахстане число больных с КВИ с симптомами и бессимптомных превысило 27 тысяч человек.

«На данный момент зарегистрировано 27 541 случай COVID-19, из них бессимптомных 9 809 человек, симптомных 17 732 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 471 больной, из них 507 с симптомами, 964 бессимптомных», - сказал Жумабек Бекенов.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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