Легких форм заболевания коронавирусом стало больше регистрироваться в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы стали легче переносить заболевание коронавирусом. Об этом заявила советник министра здравоохранения РК по лабораторной службе Жанар Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, на сегодня стало больше регистрироваться случаев бессимптомного носительства и легких форм заболевания КВИ.

«Это говорит о том, что происходят генетические видоизменения структуры болезни. Случаи тяжелых форм пневмонии, которые мы наблюдали, уже фиксируются не в таком количестве», - сказала Жанар Сулейменова на брифинге в СЦК.

Ранее директор департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Жумабек Бекенов сообщил, что в Казахстане число больных с КВИ с симптомами и бессимптомных превысило 27 тысяч человек.

«На данный момент зарегистрировано 27 541 случай COVID-19, из них бессимптомных 9 809 человек, симптомных 17 732 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 471 больной, из них 507 с симптомами, 964 бессимптомных», - сказал Жумабек Бекенов.