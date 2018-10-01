Легкие были чистые - главный санврач РК о туберкулезе у воспитателя детсада

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Жандарбек Бекшин прокомментировал работу воспитателя в детсаду Акмолинской области, у которой выявили открытую форму туберкулеза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, кашель и недомогание у воспитателя заметила медработник при осмотре персонала. Работницу детского сада в поселке Шортанды направили на обследование в районную больницу. Там врачи установили двусторонний верхнедолевой туберкулез.

«Дело в том, что 15 июня она прошла медосмотр, флюорографию, но тогда легкие были чистые. Такое возможно. То есть она могла на тот момент в инкубационном периоде быть, а здесь уже прошло три месяца и был установлен туберкулез», - рассказал Ж.Бекшин журналистам.

На сегодня районное управление охраны общественного здоровья определило круг всех контактных лиц. Взрослые уже прошли дополнительную флюорографию, снимки оказались чистыми.

«Детям провели экспресс-тесты. Читка результатов проводится через 48-72 часа. Буквально через два дня мы будем говорить о состоянии здоровья детей. Так визуально и клинически дети жалобы не предъявляли», - заключил главный санврач.

Ранее сообщалось, что у воспитателя детского сада в Шортандинском районе Акмолинской области был выявлен туберкулез.