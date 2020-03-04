Легкая промышленность в РК выросла в 1,5 раза – Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК сообщил о росте легкой промышленности в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 10 лет легкая промышленность выросла в реальном выражении в 1,5 раза. Произведено вдвое больше одежды и в 1,4 раза - кожаных изделий», - сказал Руслан Даленов на Парламентских слушаниях в Сенате.

По его словам, за 2019 год объем производства продукции отечественной легкой промышленности увеличился на 13,5 % (по сравнению с 2018 г.) и составил 113 млрд. тенге. Доля отрасли в промышленности составила 0,4%.

«В производстве продукции легкой промышленности основная доля приходится на текстильные изделия (36,6%) и одежду (35,2%), далее следует кожаная продукция с долей 16,2% и обувь – 8,2%», - отметил спикер.

Министр дополнительно сообщил, что в Казахстане легкая промышленность занимает 0,1%

в структуре ВВП и 0,3% от общей занятости.

«В реальном производстве продукции легкой промышленности основная доля приходится на текстильное производство — 57%, далее следует производство одежды с долей 31% и производство кожаной и относящейся к ней продукции с долей 12%», - заключил глава ведомства.