Легкая атлетика: турнир «Мемориал Гусмана Косанова» пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Определилась дата проведения престижного легкоатлетического турнира «Мемориал Гусмана Косанова». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

В этом году соревнования пройдут с 19 по 20 июня на Центральном стадионе Алматы. В соревновательную программу вошли 100 метров; 100 метров с барьерами; 110 метров с барьерами; 400 метров; 400 метров с барьерами; 200 метров; 800 метров; 1500 метров; эстафета 4 по 100 метров; 5000 метров; прыжок в длину; прыжок с шестом; прыжок в высоту; тройной прыжок; толкание ядра; метание молота; метание диска; метание копья.

Заявку на участие уже подали 14 стран.