Легендарный боксер назвал справедливого победителя второго боя Головкин-«Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Джордж Форман стал гостем радиошоу Sirius XM Boxing, где ответил на вопросы о втором поединке Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и «Канело» Альвареса (50-1-2, 34 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

- Вы смотрели второй бой Головкина и Альвареса?

- Отличный поединок.

- Кто выиграл?

- Головкин. Когда я дрался с Мухаммедом Али в Африке, после шестого раунда я начал выигрывать по очкам за счёт джебов, но ни один судья не отдал бы мне тот бой. Что ему нужно было делать? Вы знаете, план Головкина должен был быть: выйти и нокаутировать Альвареса. Он же Шугар Рэй Робинсон нового тысячелетия, но этим боем он этого не заслужил. Если ты мог сделать это, то не позволяй Альваресу разукрашивать тебя таким образом. И эти судьи не умеют читать бой. Справедливо было отдать Геннадию бой по очкам. «Канело» замедлил его. Он бил его в корпус, зарабатывал очки. Естественно Геннадий отплачивал тем же, но эта расплата - не то, ради чего был куплен билет. Я купил этот бой, чтобы увидеть, как Головкин побьёт Канело. Этого не случилось.