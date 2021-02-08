Легендарной опере «Биржан – Сара»  в этом году 75 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Достояние национальной классики - оперу «Биржан – Сара» М. Тулебаева представят 17 февраля на сцене «Астана Опера» в рамках празднования 75-летия музыкального шедевра. За дирижерским пультом – заслуженный деятель Казахстана дирижер-постановщик Абзал Мухитдин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Безусловно, для всего музыкального сообщества это огромное событие, так как «Биржан – Сара» является подлинным достоянием казахского оперного искусства. 17 февраля мы исполним режиссерскую версию, которая отличается от предшествующих масштабностью форм. У композитора Мукана Тулебаева музыка по своей природе очень яркая, красивая и певческая, известно, что он сам профессионально занимался вокалом. В опере «Биржан – Сара» композитор использовал музыкальные цитаты народного акына, песня «Айтпай» является экспозицией образа главного героя», - рассказал Абзал Мухитдин.

Премьера оперы «Биржан – Сара» состоялась 7 октября 1946 года в театре имени Абая. Спустя три года авторам и исполнителям оперы присудили Сталинскую премию. В 1958 году этот спектакль показали во время Декады искусства и литературы Казахстана в Москве. Произведение снискало признание за рубежом: либретто Кажыма Жумалиева было адаптировано на турецкий язык, и опера была показана в Самсуне в 2013 году, а также в Стамбуле, Бурсе, Эскишехире и Анкаре в 2014 году.

Напомним, что этой оперой в 2013 году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев открыл театр «Астана Опера». Долгие годы постановка шла в редакции народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РК Юрия Александрова, а также была представлена на гастролях в Санкт-Петербурге в 2014 году на новой сцене Мариинского театра. Позже, в 2018 году театр представил музыкально-сценическую редакцию заслуженного деятеля Казахстана Асхата Маемирова и режиссера-консультанта – лауреата Государственной премии Республики Татарстан Михаила Панджавидзе, в которой постановщики предложили новое прочтение казахской классики, ломающее стереотипы сценографии и восприятия характеров отдельных персонажей.

Уже первая картина ярмарки захватывает воображение зрителя: здесь талантливые народные умельцы, мастера-ремесленники, бойкие торговцы, беркутчи на коне и ловкие канатоходцы. Благодаря использованию 3D-технологий картины природы и быта оживают. Красочные костюмы заслуженных деятелей Казахстана Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова, видеопроекции итальянского мастера Серджио Металли, но главное – великолепная музыка, прекрасные голоса солистов и слаженное звучание оркестра и хора из года в год дарят публике незабываемые впечатления.

17 февраля на сцену выйдут яркие артисты - Биржан – Беимбет Танарыков, Сара – заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак, Жанбота – заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Аналык – заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, Алтынай – Мадина Исламова, Жиенкул – Ержан Саипов и многие другие.

В опере о любви знаменитого певца и композитора Биржана и талантливой поэтессы Сары красной нитью проходят мотивы борьбы за свободу творческой личности, за право человека на счастье.

Важно отметить, что в рамках спектакля 17 февраля пройдет «Театральный урок» для школьников старших классов – новый проект «Астана Опера», созданный совместно с акиматом города Нур-Султана.