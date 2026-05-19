Легендарного пса Джона, раскрывшего 160 преступлений, проводили на пенсию в области Абай

В Центре кинологической службы Департамента полиции области Абай на заслуженный отдых проводили одного из самых опытных четвероногих сотрудников — служебного пса по кличке Джон, передает корреспондент агентства Kazinform.

За почти девять лет службы он помог раскрыть 160 преступлений и участвовал в поиске десятков пропавших людей.

Для полицейских это были не просто формальные проводы. Джон давно стал частью команды — собакой, которой доверяли самые сложные поиски и оперативные выезды.

За 8 лет и 7 месяцев службы овчарка помогла найти 51 без вести пропавшего человека. Вместе со своим проводником-кинологом пес выезжал на места преступлений, участвовал в поисковых операциях и шел по следу там, где техника оказывалась бессильна.

В полиции отмечают, что служебные собаки ежедневно работают наравне с сотрудниками органов внутренних дел — ищут людей, помогают задерживать подозреваемых и обеспечивают безопасность во время спецопераций.

Особенно трогательным моментом стало прощание Джона с напарником. После завершения службы кинолог решил забрать пса домой.

— Оставить друга, с которым прошел почти девять лет службы, я просто не смог, — признался полицейский.

Во время проводов Джон не отходил от своего хозяина, прижимался к нему и внимательно следил за каждым движением, словно понимая, что впереди у него уже другая жизнь — без тревожных вызовов и поисков, но рядом с человеком, с которым он прошел тысячи километров по следу.

История Джона в полиции называют примером настоящей преданности и доверия — той особой связи, которая возникает между человеком и служебной собакой за годы совместной работы.

