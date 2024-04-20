Легальная работа в Корее: Минтруда Казахстана планирует открыть Центр EPS до конца года

На какой стадии находится процесс включения Казахстана в южнокорейскую систему Employment Permit System (южнокорейская система по легальному трудоустройству), рассказал эксперт Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты РК Амиржан Тажибаев в интервью корреспонденту Kazinform.

Как отметил эксперт, согласно законодательству Южной Кореи, вопрос включения любого государства в систему EPS осуществляется в три этапа:

внутригосударственное согласование;

ознакомление с объектами для открытия центра EPS;

принятие окончательного решения о включении иностранного государства в систему на межведомственной комиссии Республики Корея.

Какую работу сегодня ведет Минтруда РК

- На сегодня вопрос включения Казахстана в эту систему находится на первом этапе, то есть, на внутригосударственном согласовании с другими госорганами Кореи. У них есть свои регламенты. После окончания этого согласования, ожидается прибытие корейской делегации для ознакомления с объектами по открытию Центра EPS. Мы сами предполагаем, что до конца этого года пройдем все процедуры, - рассказал А. Тажибаев.

Фото: из личного архива Амиржана Тажибаева

По его словам, Минтруда Казахстана ведет работу в этом направлении еще с прошлого года.

- Так как многие казахстанцы ищут работу и хотят трудоустроиться в Корее, мы предложили им, чтобы они рассмотрели нашу страну. Они ответили положительно, и мы начали данную работу. Она ведется с целью защитить права казахстанцев, работающих в Корее, а также в связи с количеством нелегальных мигрантов. Система EPS - это один из способов легального входа на рынок труда Южной Кореи. Мы ожидаем, что включение Казахстана в эту систему снизит количество нелегальной миграции, - говорит эксперт.

Он отметил, что переход во второй этап включения Казахстана в эту систему ожидается в ближайшие несколько месяцев. Минтруда со своей стороны обращается через Министерство иностранных дел РК в консульства в Корее с просьбой ускорить процесс рассмотрения этого вопроса.

Условия программы

Как сообщил А. Тажибаев, у Кореи по системе EPS есть несколько требований к соискателям:

прохождение медицинского осмотра;

соответствие квалификации на желаемую работу;

знание корейского языка.

- Корея сама ставит требование того, какой нужен уровень знания языка. Но необходимо, чтобы человек имел базовый уровень для того, чтобы он мог проживать там без каких-либо сложностей. Потому что по программе срок работы составляет до трех лет. Но его можно также продлить один раз еще на полтора, два года, в зависимости от решения работодателя, - проинформировал эксперт.

Сама система EPS работает в таких направлениях, как производство, строительство, сельское хозяйство, животноводство, рыболовство и сфера услуг.

Какие-либо дополнительныетребования к казахстанцам корейская сторона еще не предоставила, уточнил А.Тажибаев.

Как будет работать Центр подготовки

Тем временем Министерством труда уже принято решение, согласованное с акиматом Алматинской области, об открытии Центра подготовки по системе EPS. Он будет находиться в городе Конаеве на базе многопрофильного колледжа. Однако сам Центр начнет работу только после завершения процедуры включения Казахстана в систему EPS и подписания соответствующего меморандума между странами.

- В данном Центре желающий трудоустроиться будет проходить обучение для получения соответствующей квалификации. Его будут обучать по тому направлению, по которому он хочет трудоустроиться. После этого он должен будет сдать тест и получить сертификат. Также будут проводиться курсы корейского языка, - рассказал А. Тажибаев.

Предварительно планируется, что в этом Центре казахстанцы будут обучаться около 6 месяцев.

- Но если у человека уже есть необходимая квалификация и знание языка, и корейская сторона это удовлетворяет, то он может сразу направиться на прохождение теста по языку. И если он его проходит, то сразу трудоустраивается, - отметил эксперт.

В целом, координацию работы Центра по системе EPS будет осуществлять Центр трудовой мобильности Алматинской области. Граждане всех регионов страны смогут туда обратиться.

Оплачивать обучение в Центре подготовки казахстанцы будут за свой счет. Однако вопрос стоимости пока не обсуждался. Минтруда будет согласовывать этот вопрос с Министерством просвещения, так как обучение будет проводиться на базе их объекта образования.

Эксперт добавил, что система EPS - это не единственный обязательный способ легального трудоустройства в Корее. Казахстанцы могут получить работу в этой стране и через другие программы.

Южнокорейская программа EPS работает с 2004 года. На данный момент в нее уже включены 16 стран, среди них: Бангладеш, Индонезия, Мьянма, Филиппины, Шри-Ланка, Тайланд, Пакистан, Вьетнам, Кыргызстан и Узбекистан.

Напомним, в начале года представители министерств труда Казахстана и Южной Кореи обсудили перспективы сотрудничества в рамках системы EPS.



По данным Минтруда РК, около 22 тысяч казахстанцев сегодня находятся в Южной Корее, более 6 тысяч из них — с уже истекшими сроками виз.



