Легализация иностранных автомобилей: что нужно знать

21 Января 2023, 10:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 января 2023 года в Казахстане стартует легализация иностранных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ?

Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.

ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ

- Автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

- Не должен состоять на криминальном учете;

- Должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

- Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

-Через портал электронного правительства е-gov.kz;

- Через приложения банков второго уровня;

- В «Сonnection point» Центров обслуживания населения.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

- Заявление;

- Документ, удостоверяющий личность заявителя;

- Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

- Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы. За первичную регистрацию – 200 000 тенге; государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге; за государственный номер – 9 660 тенге.

Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.

После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.

Фото: polisia.kz.