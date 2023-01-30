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Легализация иностранных авто: 5,5 тысяч автовладельцев получили госномера

30 Января 2023, 12:20
Легализация иностранных авто: 5,5 тысяч автовладельцев получили госномера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается легализация иностранного автотранспорта. 5,5 тысяч автовладельцев уже получили государственные номера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня уже одобрено 28 тысяч заявок. 5,5 тысяч автовладельцев уже получили соответствующие документы и номерные знаки», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Она напомнила казахстанцам о том, что кроме ЦОНов и портала «электронного правительства», подать заявку на легализацию авто можно в приложении Halyk Homebank.

«Для этого в разделе «Госуслуги» нужно выбрать «Легализация иностранного транспорта», заполнить все данные о предыдущем владельце и данные автомобиля. После подписания заявки, она направляется в МВД для предварительной проверки. Результат будет отправлен заявителю в виде push-уведомления. В случае положительного результата у клиента появится кнопка «Забронировать очередь в спецЦОНе» для проведения сверки VIN-кода. Далее остается выбрать подходящую дату и время посещения спецЦОНа. После успешного прохождения процедуры сверки номерных агрегатов, автовладельцу остается только оплатить первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины и, в случае необходимости, таможенные пошлины», - пояснила Шугыла Турлыбек.

После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер на легализованный транспорт. Данный сервис банком запущен при поддержке Министерства внутренних дел РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.


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