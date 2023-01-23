Легализация иностранного авто: в спецЦОНах Алматы очередей не наблюдается

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня началась легализация автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Алматинцы с самого утра начали приходить в спецЦОНы, но больших очередей не наблюдается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Граждане Казахстана могут легализовать легковые автомобили, малые, средние автобусы и небольшие грузовые транспортные средства, в том числе с правосторонним расположением управления.

В ходе легализации предъявляются требования, что автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в ЕАЭС, должен пройти таможенную очистку.

Заявку на проверку данных по легализации можно подать через портал электронного правительства е-gov.kz или через приложения банков второго уровня. Автовладельцы, которые не имеют доступа к персональному компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания Сonnection point в любом ЦОНе города Алматы.

«При себе водителю надо иметь удостоверение личности, паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство. В заявлении необходимо безошибочно заполнить регистрационные данные автотранспорта», - говорит PR-менеджер Алматинского филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» Жаныл Апетова.

Заявка будет рассматриваться Министерством внутренних дел РК. Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.

«Если на обращение автовладельцев приходит отказ, то ехать в СпецЦОН не следует, для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит вам забронировать посещение в СпецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать «Забронировать очередь», выбрать один из 4 СпецЦОНов города Алматы и указать дату и время. За 20 минут до установленного времени необходимо доставить автомобиль в пункт досмотра СпецЦОН для сверки номерных агрегатов. Талон можно получить в пункте проверки или через мобильное приложение «ЦОН». Без бронирования очереди посетителей обслуживать не будут», - добавила спикер.

Легализацию иномарок осуществляют следующие СпецЦОНы города Алматы:

- Специализированный ЦОН № 1 - мкр. Саялы, ул. Аккайнара, 1

- Специализированный ЦОН № 2 - ул. Майлина, 85

- Специализированный ЦОН № 5- Кульджинский тракт, 9К

- Специализированный ЦОН № 6 - мкр. Кемель, ул. Аксуат, 118

Гражданам, получившим разрешение на легализацию, необходимо оплатить государственные сборы: за первичную регистрацию – 200 тысяч тенге, госпошлину за техпаспорт – 4313 тенге, стоимость государственного номера – 9660 тенге. Оплата может быть произведена на месте через QR.

Далее владелец транспортного средства передает иностранный техпаспорт, документ, подтверждающий право собственности, специалистам СпецЦОН. После утверждения регистрации автовладельцу присваивается регистрационный документ РК и государственный номер.

Сегодня первым свой автомобиль с иностранными номерами легализовал многодетный отец Сейилбек Олжабеков. Он зарегистрировал свой автомобиль, ввезенный в Алматы из Армении в 2019 году.

Работа по легализации иномарок проводится как разовая акция. Подача заявок продлится до 1 июля 2023 года.

По данным алматинского филиала государственной корпорации «Правительство для граждан», с утра до 12:00 на легализацию иномарок в Алматы через ПЭП (простая электронная подпись) обратилось 84 услугополучателя, количество принятых документов - 59, еще 12 заявок находятся на стадии обработки, остальные 37 заявок находятся на стадии утверждения.





Фото: Государственная корпорация «Правительство для граждан» Алматинский городской филиал