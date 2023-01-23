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Легализация авто: Более 100 автовладельцев зарегистрировали свои машины

23 Января 2023, 21:37
Легализация авто: Более 100 автовладельцев зарегистрировали свои машины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 23 января в стране стартовала легализация иностранных автомобилей. На 18:00 часов предварительно одобрено более двух тысяч заявок, из них 100 человек получили соответствующие документы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Те граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины», – сообщили в МВД.

Гражданам в ЦОНах помогают специалисты. Здесь можно получить консультацию, сверить документы по базам. Каждая заявка рассматривается отдельно. Автовладельцам, у которых возникли дополнительные вопросы, даются необходимые рекомендации.

ЦОНы работают до 22:00 часов.

Подать заявку на легализацию можно:

- через портал электронного правительства е-gov.kz;

- через приложения банков второго уровня; в Центрах обслуживания населения.

По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.

Легализация продлится до 1 июля 2023 года.


Фото: polisia.kz


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