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Леффлер заявил о грандиозном бое Головкина
9 Октября 2019 11:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Промоутер Том Леффлер поделился планами чемпиона мира из Казахстана Геннадия Головкина после его победы над украинцем Сергеем Деревянченко. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Сейчас он стал двукратным чемпионом мира в среднем весе. Он попытается превысить свой первый чемпионский забег, который затянулся на двадцать титульных защит. Посмотрим, насколько далеко GGG зайдет на этот раз. Есть отличные бои. Мы уже говорили о потенциальной битве с Риоте Муратой в Японии. Это огромное международное событие», — сказал Леффлер для Fighthub.
Напомним, Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей (114-113, 115-112 дважды).
Ключевые слова: Социальная поддержка, Спорт,
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