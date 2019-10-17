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Леффлер сделал новое заявление о большом бое Головкина с чемпионом мира
17 Октября 2019 06:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал потенциальный бой с японским боксером Риотой Муратой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Геннадий — чемпион мира, Мурата – тоже чемпион мира, олимпийский чемпион. Мы обсудим с DAZN возможность проведения этого большого боя в Японии. Впрочем, также у нас есть и другие хорошие имена в среднем весе», — сказал Леффлер.
Риота Мурата является «регулярным» чемпионом мира в среднем весе по версии WBA. Геннадий Головкин же владеет поясами IBF и IBO. Ранее Леффлер и новый сопромоутер Головкина Эдди Хирн уже высказывались о возможном поединке в Японии — оба нашли его выгодным и заманчивым вариантом.
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