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Леффлер ответил на слухи о расставании с Головкиным
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в своем Твиттере опубликовал сразу несколько твитов, обращенных к известным американским журналистам, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Сначала Леффлер обратился к журналисту ESPN Дэну Рафаэлю, который ранее сообщал о разрыве деловых отношений между промоутером и Головкиным.
«Дэн, GGG сегодня сказал мне, что это желтая пресса, и что им не нужно ничего говорить о нем или его карьере без прямой цитаты лично от него или от меня. Весьма безответственно писать что-то вроде этого, люди теперь используют твой твит для написания полных статей на основе ложной информации», - написал Леффлер.
Досталось также журналисту Марку Ортеге (PBC on Fox):
«Марк, ты публикуешь ту же фальшивую информацию, как и другие «медиа». «Обезьяна видит, обезьяна делает». Проверь факты перед тем, как что-то постить или позвони мне. Уорд проиграл три раза, пытаясь разорвать контракт со своим промоутером. TGB Promotions будут рады тебе об этом напомнить», - отметил Леффлер.
Затем Леффлер обратился к Майку Коппинджеру (The Ring/Fox Sports), который ранее рассказал о скором рождении ребенка в семье казахстанца.
«Майк, перестань спекулировать о карьере Головкина и дождись новостей. Пожалуйста, не упоминай личную жизнь GGG в социальных сетях, он полностью разделяет свою семью и бокс. Прояви к нему немного уважения и подожди, пока мы сделаем официальный анонс», - добавил промоутер.
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