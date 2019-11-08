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«Ледяные яйца» усеяли пляж в Финляндии

8 Ноября 2019 14:25
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«Ледяные яйца» усеяли пляж в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Тысячи ледяных шаров в форме яйца покрыли пляж в Финляндии в результате редкого погодного явления, передает МИА ӘКазинформӘ со ссылкой на BBC.

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Фотограф-любитель Ристо Маттила (Risto Mattila) обнаружил «ледяные яйца» на острове Хайлуото в Ботническом заливе между Финляндией и Швецией.

По словам экспертов, данное природное явление было вызвано редким процессом, когда небольшие кусочки льда перекатываются по воздействием ветра и воды.

«Мы с женой были на пляже Марьяниеми . Стояла солнечная погода, температура воздуха была примерно -1°С (32F) и было довольно ветрено. Мы наткнулись на удивительный феномен. Линия пляжа вдоль воды усыпана снегом и ледяными шарами. За 25 лет жизни у моря мне не доводилось сталкиваться ни с чем подобным», –написал он в соцсетях.

В интервью для Би-Би-Си, Ристо Маттила сказал, что ледяные сферы покрыли территорию примерно в 30 метров. Самые маленькие сферы оказались размером с яйцо, а большие размером с футбольный мяч.

По словам эксперта BBC Weather Джорджа Гудфеллоу, для формирования ледяных шаров необходимы холодные и немного ветреные погодные условия.

«Общая картина такова, что они образуются из кусочков более крупного ледяного покрова, которые затем перекатываются волнами и становятся круглыми «, - сказал он.

«Они (ледяные шары) могут увеличиваться, когда морская вода замерзает на их поверхности, что, в свою очередь, делает их гладкими. Таким образом, в результате получается шар из гладкого льда, который может перекатиться на пляж и разломаться там или останется там во время отлива», – добавил эксперт.

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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Арайлым Темиргалиева

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