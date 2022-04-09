Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Ледяной затор ликвидируют на реке Уба в ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Апреля 2022, 19:48
Ледяной затор ликвидируют на реке Уба в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ледяной затор образовался на реке Уба в Восточном Казахстане. Спасатели и сотрудники местных исполнительных органов провели аэровизуальное обследование данного участка и приняли решение организовать взрывные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Для проведения работ было использовано 2347, 5 кг взрывчатых веществ на площади 6067 м.кв. Рыхление льда позволит на затороопасном участке предотвратить случаи подтопления прибрежных территории и не позволит воде подойти к поселку. После проведен контрольный мониторинг на вертолете, чтобы лёд на реке не сосредотачивался далее», - сообщили в ДЧС.

Также сообщается, что образовавшийся затор на реке Уба привел к подтоплению 2 жилых домов и трёх придомовых территорий в селе Речное.


Восточно-Казахстанская область   Видео   Паводок   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане