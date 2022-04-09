Ледяной затор ликвидируют на реке Уба в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ледяной затор образовался на реке Уба в Восточном Казахстане. Спасатели и сотрудники местных исполнительных органов провели аэровизуальное обследование данного участка и приняли решение организовать взрывные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Для проведения работ было использовано 2347, 5 кг взрывчатых веществ на площади 6067 м.кв. Рыхление льда позволит на затороопасном участке предотвратить случаи подтопления прибрежных территории и не позволит воде подойти к поселку. После проведен контрольный мониторинг на вертолете, чтобы лёд на реке не сосредотачивался далее», - сообщили в ДЧС.

Также сообщается, что образовавшийся затор на реке Уба привел к подтоплению 2 жилых домов и трёх придомовых территорий в селе Речное.