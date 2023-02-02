Ледяной шторм обрушился на США: жертвы, отключение электроэнергии, отмены рейсов

ДАЛЛАС. КАЗИНФОРМ - Сильный и продолжительный ледяной шторм, начавшийся еще в понедельник, превратил части штата Техас в каток. Уже несколько человек стали жертвами стихии, наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и отменены тысячи рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Washington Post.

Более 350 тысяч человек в штате Техасе остались без электричества в среду днем. Ожидается, что число пострадавших от шторма возрастет, поскольку по прогнозам он должен усилиться в четверг утром. Национальная метеорологическая служба предупреждает из-за ледяного шторма – смеси ледяного дождя, мокрого снега и холодного воздуха - передвижение по штату станет практически невозможным.

«Большинство отключений электричества в штате были вызваны тем, что лед покрыл линии электропередач», - заявил губернатор Техаса Грег Эбботт на пресс-конференции во вторник, добавив, что сама сеть «функционирует эффективно» в условиях низких температур.

По данным The Washington Post, от ледяного шторма в общей сложности пострадали почти 13 миллионов человек в штате Техас, включая жителей Далласа, Форт-Уэрта, Абилина, Мидленд-Одессы и Сан-Анджело. От стихии также пострадали города Хот-Спрингс, Пайн-Блафф и Литл-Рок в штате Арканзас, а также Мемфис и Джексон в штате Теннеси.

По крайней мере 2 тысячи рейсов были отменены в среду после того, как почти такое же количество рейсов было отменено во вторник. На дорогах штата фиксируются многочисленные несчастные случаи.

Например, в результате столкновения 10 автомобилей на эстакаде недалеко от города Остин погиб один человек. Поступили сообщения о шести других смертях в штате Техас, связанных с ледяной погодой с понедельника:

Студент погиб в результате опрокидывания автомобиля в Вольффорте примерно в 10 милях к юго-западу от Лаббока.

По данным Everythinglubbock.com, трое мужчин погибли в результате аварии недалеко от Браунфилда примерно в 40 милях к юго-западу от Лаббока.

По данным Sanangelolive.com, 49-летняя женщина погибла недалеко от Эльдорадо примерно в 40 милях к югу от Сан-Анджело, после того, как ее автомобиль врезался в дерево.

45-летний водитель погиб, когда его выбросило из автомобиля после того, как он врезался в ограждение в Арлингтоне, штат Техас, сообщает FOX4 в Далласе.

Фото: Tony Gutierrez/AP