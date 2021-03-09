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    12:22, 09 Март 2021 | GMT +6

    Ледяной плен: спасатели Костаная эвакуируют на трассах людей

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За выходные и праздничные дни спасатели вызволили из снежного плена более сотни человек, среди которых были и дети, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

    В Костанайской области в выходные и праздничные дни с 6 по 9 марта было объявлено штормовое предупреждение. На дорогах области не обошлось без аварийно-спасательных операций.

    «6 марта в 10.50 утра на 24 км автодороги районного значения Боровское - Каскад из снежного заноса эвакуировано 2 человека. Автомобиль был отбуксирован на очищенный участок дороги. Люди в медицинской помощи не нуждались,- сообщили в ДЧС. —7 марта в 20.45 в специализированную пожарную часть № 4 Аркалыка поступило срочное сообщение о том, что на 50 км трассы Аркалык –Державинск из-за непогоды образовалось скопление 20 автомашин с 60-ю пассажирами. В 22:55 спасатели на вездеходе прибыли к месту эвакуации и погрузили 20 пассажиров, из них 8 детей. Спасенных людей благополучно доставили в Аркалык. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался».

    Пришлось эвакуировать спасателям людей и в праздничный день 8 марта. Так, в 90 километрах от Аркалыка на автодороге Жезказган-Петропавловск из снежного заноса спасено 5 человек и вызволено 2 единицы техники. Также в этот день спасатели вызволили из ледяного плена 20 человек недалеко от села Фурманово на автодороге республиканского значения «Жезказган-Петропавловск». Людей привезли в пункт обогрева с горячим питанием в Аркалык.

    «9 марта поступило сообщение от гражданки 1983 года рождения о том, что она с мужем и двумя детьми застряли на трассе Житикара-Чайковский, ещё неподалёку находился один человек, также попавший в снежный плен. Спасатели благополучно эвакуировали пассажиров в город Житикара. В этот же день спасены ещё 4 человека в 38 км от посёлка Аулиеколь на автодороге «Аулиеколь-Москалевка»,- отмечают в ведомстве.

    ДЧС области обращается к гражданам и просит при ухудшениипогодных условий оставаться дома и не выезжать за пределы населенных пунктов.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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