Ледяной дождь прошел ночью в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске минувшей ночью прошел ледяной дождь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в Петропавловске в 01:16 часов начался слабый снег, который через час перешел в слабый ливневый дождь. Продолжался дождь 35 минут.

«Область находилась под влиянием Атлантического циклона с системой атмосферных фронтов. Скорость ветра по области достигала 22 метров в секунду, по Петропавловску - 19 метров в секунду. По всей области отмечался снег с переходом в ледяной дождь, гололёд. Первой передала информацию об опасном гидрометеорологическом явлении «ледяной дождь» метеорологическая станция, расположенная в селе Явленка Есильского района, в 00:41, который продолжался 17 минут. Передача штормовой информации с метеорологической сети о данном явлении поступала до 4:40 «, - рассказали североказахстанские синоптики.

По всей области вместе с дождем отмечался гололёд. Сейчас его фиксируют отдельные метеостанции региона.

В 19-м микрорайоне Петропавловска в 14:00 часов 3 февраля столбик термометра показывал 0 градусов.



