РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:21, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Ледяной дождь прошел ночью в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске минувшей ночью прошел ледяной дождь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в Петропавловске в 01:16 часов начался слабый снег, который через час перешел в слабый ливневый дождь. Продолжался дождь 35 минут.

    «Область находилась под влиянием Атлантического циклона с системой атмосферных фронтов. Скорость ветра по области достигала 22 метров в секунду, по Петропавловску - 19 метров в секунду. По всей области отмечался снег с переходом в ледяной дождь, гололёд. Первой передала информацию об опасном гидрометеорологическом явлении «ледяной дождь» метеорологическая станция, расположенная в селе Явленка Есильского района, в 00:41, который продолжался 17 минут. Передача штормовой информации с метеорологической сети о данном явлении поступала до 4:40 «, - рассказали североказахстанские синоптики.

    По всей области вместе с дождем отмечался гололёд. Сейчас его фиксируют отдельные метеостанции региона.

    В 19-м микрорайоне Петропавловска в 14:00 часов 3 февраля столбик термометра показывал 0 градусов.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:40
    Исторические квесты, выставки ремесленников, новые спортплощадки – в Таразе прошел День города
    Сегодня, 14:39
    Серик Карипбеков назначен прокурором города Алматы
    Сегодня, 14:36
    Казахстанский певец покоряет корейскую сцену
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!