Ледяная корка образовалась на дорогах Актюбинской области после дождя

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ночью на территории Актюбинской области прошел дождь, который затем стянул ледяной коркой дорожное покрытие. Полицейские предупреждают жителей и гостей региона быть особо осторожными на дорогах и соблюдать все правила дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Как известно, сегодня ночью в связи с гололедом были закрыты ряд дорог в Актюбинской области.

«В ночь с 26 на 27 декабря на территории области прошел дождь и дорожное покрытие покрылось ледяной коркой. В условиях гололедицы на дорогах будут часто создаваться аварийные ситуации. Просим всех водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах и соблюдать все правила дорожного движения, в том числе скоростной режим.

Кроме того, напоминаем автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.