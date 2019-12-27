+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -5 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ледяная корка образовалась на дорогах Актюбинской области после дождя

27 Декабря 2019 14:45
Поделиться:
Ледяная корка образовалась на дорогах Актюбинской области после дождя

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ночью на территории Актюбинской области прошел дождь, который затем стянул ледяной коркой дорожное покрытие. Полицейские предупреждают жителей и гостей региона быть особо осторожными на дорогах и соблюдать все правила дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Новости по теме

Дороги открыли в Актюбинской области
Из-за гололеда закрыты дороги в Актюбинской области 55 машин оказались в снежном плену на трассе в Павлодарской области Все дороги открыты в Акмолинской области - КЧС

Как известно, сегодня ночью в связи с гололедом были закрыты ряд дорог в Актюбинской области.

«В ночь с 26 на 27 декабря на территории области прошел дождь и дорожное покрытие покрылось ледяной коркой. В условиях гололедицы на дорогах будут часто создаваться аварийные ситуации. Просим всех водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах и соблюдать все правила дорожного движения, в том числе скоростной режим.

Кроме того, напоминаем автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив