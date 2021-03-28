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    20:43, 27 Март 2021 | GMT +6

    Ледовзрывные работы продолжаются в регионах страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 марта 2021 года в целях предотвращение ледовых заторов на реках и озерах Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей проведены взрывные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Спасатели тем самым обеспечивают безопасный пропуск паводка на чреватых заторами участках.

    Места взрывов выбирают не случайно. Из года в год при прохождении паводковых вод возникают сложные ситуации — ледовые заторы, которые могут привести к подтоплениям берегов. Чтобы этого избежать, спасатели заранее измельчают лед.

    Сначала они бурят лунки. На одну уходит примерно пять минут времени. Закладка взрывчатки – процесс секретный. Как он происходит, знают только специалисты, которые в целях безопасности посторонних к месту работ не подпускают.

    Так, в Акмолинской области операции по подрыву прошли в Сандыктауском, Ерейментауском и Аршалынском районах. В указанных выше районах толщина льда на реках в местах подрыва составляет 70-90 сантиметров. Всего отработано взрывных работ по рыхлению и дроблению льда в г. Кокшетау, Сандыктауском, Ерейментауском, Аршалынском районах из запланированных 10 регионов области. В результате дробления охвачено 2360 квадратных метров.

    В Восточно-Казахстанской области операция по подрыву льда проводилась в Курчумском и Катон-Карагайских районах. Спасатели департамента по ЧС тем самым обеспечивают безопасный пропуск паводка на чреватых заторами участках. В указанных выше районах толщина льда на реках в местах подрыва составляет 70-90 сантиметров. В результате дробления охвачено 13 851 квадратных метров. Всего отработаны 15 из 18 затороопасных участков в регионе, общая площадь дробления составила 118 877 квадратных метров.

    В Северо-Казахстанской области операция по подрыву льда проводилась в Уалихановском, Айыртауском и Г.Мусрепова районах. В указанных выше районах толщина льда на реках в местах подрыва составляет 60-80 сантиметров. В результате дробления охвачено 13 851 квадратных метров. Всего отработаны затороопасных участков в регионе, общая площадь дробления составила 3415 квадратных метров.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Акмолинская область
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