Ледовзрывные работы начались в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в рамках подготовки к паводковому периоду начаты ледовзрывные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, операции по подрыву льда проходят в Атбасарском районе. На следующей неделе планируются начать работы и в других районах области.

«Проводя подрывные работы, спасатели ДЧС тем самым обеспечивают безопасный пропуск паводка на предрасположенных к заторам участках. Место взрыва выбрано не случайно. На реках Жабай, Жыланды, Есиль при прохождении паводковых вод возникают сложные ситуации – ледовые заторы, которые могут привести к подтоплениям берегов. Чтобы этого избежать, спасатели и специалисты-взрывники заранее измельчают лед», - сообщили в ведомстве.

Спасатели отметили, что количество зарядов рассчитывается заранее, в зависимости от толщины льда. Сначала бурятся лунки. На одну уходит примерно пять минут. Закладка взрывчатки – процесс секретный. Как он происходит, знают только специалисты, которые в целях безопасности посторонних к месту работ не подпускают.

В указанных выше районах толщина льда на реках в местах подрыва составляет 80 сантиметров. В результате дробления охвачено более 10 тысяч квадратных метров.

В ведомстве напомнили, что период весеннего половодья в Акмолинской области начинается обычно со второй декады марта и длится до середины третьей декады апреля.

Спасатели области обратились к жителям и гостям области не выходить на лёд в время взрывных работ. Также необходимо, услышав звуки взрывов, сохранять спокойствие, ведь это лишь плановое дробление льда.