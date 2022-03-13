Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Ледовзрывные работы начались в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
13 Марта 2022, 10:57
Ледовзрывные работы начались в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в рамках подготовки к паводковому периоду начаты ледовзрывные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, операции по подрыву льда проходят в Атбасарском районе. На следующей неделе планируются начать работы и в других районах области.

«Проводя подрывные работы, спасатели ДЧС тем самым обеспечивают безопасный пропуск паводка на предрасположенных к заторам участках. Место взрыва выбрано не случайно. На реках Жабай, Жыланды, Есиль при прохождении паводковых вод возникают сложные ситуации – ледовые заторы, которые могут привести к подтоплениям берегов. Чтобы этого избежать, спасатели и специалисты-взрывники заранее измельчают лед», - сообщили в ведомстве.

Спасатели отметили, что количество зарядов рассчитывается заранее, в зависимости от толщины льда. Сначала бурятся лунки. На одну уходит примерно пять минут. Закладка взрывчатки – процесс секретный. Как он происходит, знают только специалисты, которые в целях безопасности посторонних к месту работ не подпускают.

photo

В указанных выше районах толщина льда на реках в местах подрыва составляет 80 сантиметров. В результате дробления охвачено более 10 тысяч квадратных метров.

В ведомстве напомнили, что период весеннего половодья в Акмолинской области начинается обычно со второй декады марта и длится до середины третьей декады апреля.

Спасатели области обратились к жителям и гостям области не выходить на лёд в время взрывных работ. Также необходимо, услышав звуки взрывов, сохранять спокойствие, ведь это лишь плановое дробление льда.

photo


Акмолинская область   Паводок   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды