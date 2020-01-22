Ледовый переход по озеру Балхаш состоится в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцы могут совершить ледовый переход по озеру Балхаш. Инициаторы организовали акцию в прошлом году и решили сделать ее ежегодной. Цель - привлечение внимание казахстанского общества к экологическим проблемам Прибалхашья и поддержка внутреннего туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие инициировано по аналогии с зимним переходом по Байкалу. Первопроходцами стали 50 человек, в числе которых известные общественники Асылбек Кожахметов, Ажар Джандосова, журналист Сергей Пономарёв, пианистка Жания Аубакирова.

Второй ледовый переход «Ұлы Балқаш шақырады!» пройдёт 14-15 февраля. Участники соберутся в санатории «Балхаш» в Приозёрске.

Желающие смогут совершить пеший переход по зимнему Балхашу на 12 и 24 км. Программа также включает интеллектуальную разминку «Форсайт-беседы: человек и общество 2035». Предусмотрены мастер-классы на темы экологии, здоровья и долголетия, предпринимательства 21 века. Спикерами выступят генеральный директор РОО «Объединенная федерация Казахстана по смешанному единоборству ММА» Валихан Тен; выпускник программы МВА AlmaU, автор книги «От таксиста до миллионера», основатель порталов tenderbot.kz и taxi.kz Тимур Худайбергенов; журналист-эколог, член Общественного совета г. Алматы Сергей Пономарёв.