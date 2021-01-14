Ледовый каток открылся в одном из районов ВКО

БОРОДУЛИХА. КАЗИНФОРМ — В Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области открылся ледовый каток, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве отметили, что село Петропавловка славится своими спортивными достижениями. Поэтому по инициативе акимата в этом населенном пункте был открыт ледовый каток площадью 800 кв.м, а хоккейный клуб города Усть-Каменогорска «Торпедо» подарил молодежи села 10 хоккейных клюшек и 10 коньков. В дальнейшем планируется организовать хоккейную команду и принимать участие в районных соревнованиях. Наряду с детьми, взрослые с пользой проводят свое свободное время, катаясь на коньках, играя в хоккей.

В пресс-службе напомнили, что в Послании народу Казахстана Президент РК уделил особое внимание вопросам развития физической культуры и массового спорта, улучшения здоровья населения. Так, в конце декабря в селе Зенковка состоялось важное событие, воспитанникам молодежного хоккейного клуба «Зенковка» подарили 27 пар коньков, форму вратаря и другое игровое оборудование, приобретенное управлением физической культуры и спорта ВКО.

Команду поздравили заместитель акима района Е. Селиханов, аким округа Д. Асаубаев, специалисты ДЮСШ, отдела физической культуры и спорта. Зенковская хоккейная команда выводит вперед Бородулихинский район по зимним видам спорта.





Фото: Пресс-служба акима ВКО



