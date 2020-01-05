Ледовый городок построили военнослужащие в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее открылся ледовый городок, который был построен военнослужащими, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

Сказка из снега была возведена в военном городке микрорайона «Юность». Городок построен по инициативе командующего войсками регионального командования «Восток» полковника Жусупова Асана, а также силами личного состава воинских частей Семейского гарнизона. Военнослужащие возвели высокие ледовые горки, большую хоккейную площадку и слепили свыше 20 снежных скульптур сказочных персонажей.





«Хотелось, чтобы наши дети могли окунуться в мир волшебства, доброты и веселья. Источником вдохновения для строителей ледового городка послужили детские сказки. Не зря говорят, что дети - это наше будущее, и что они увидят в детстве, то они подарят своим детям в будущем», - сказал в ходе открытия городка командующий войсками полковник Асан Жусупов.





Отметим, что при участии службы по организации работы с членами семей военнослужащих для гостей была организована веселая концертная программа с танцами, песнями, конкурсами и играми. Также для гостей были организованы горячий чай и теплая палатка, где можно было согреться.

«В конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» приняли участие более 30 семей военнослужащих. А финалисты были награждены сладкими подарками от командующего войсками», - рассказали в пресс-службе РК «Восток».





В открытии ледового городка приняли участие свыше 2000 детей и членов семей военнослужащих.





«Огромное спасибо за великолепный праздник. Он был потрясающий. Все, кто приложил к его организации свои силы, идеи и время, такие молодцы! Все получилось. Все прошло очень и очень здорово. Наши дети теперь с большим удовольствием будут выходить на улицу и играть здесь, вместо того чтобы сидеть за экранами смартфонов и телевизоров», - отметили гости и жители военного городка.

К слову, на возведение городка было использовано более 20 тысяч кубометров снега. Вход на площадку бесплатный, подчеркнули в региональном командовании «Восток».























