Ледовый дворец открыли в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялось торжественное открытие Ледового дворца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В церемонии открытия приняли участие управляющий директор Казахстанской хоккейной лиги Андрей Сачук, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира, Европы, чемпион СССР по хоккею с шайбой Сергей Макаров, генеральный секретарь Европейской хоккейной лиги (EHL), организатор крупнейших международных мероприятий по хоккею с шайбой Александр Третьяк и другие почетные гости.
«Площадь застройки Ледового дворца составляет более 8 тысяч квадратных метров, рассчитан на 2500 мест для зрителей. Современная Ледовая арена многофункциональна, здесь будут проходить тренировки по зимним видам спорта, а также различные соревнования», - проинформировал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
Стоит отметить, что новый дворец построен в рамках механизма ГЧП и будет функционировать круглый год. Здесь будут заниматься не только спортсмены по зимним видам спорта, можно в новом дворце проводить и соревнования, к примеру, по единоборствам. Как пояснили в областном управлении физической культуры и спорта, уникальность ледового дворца в том, что изменить здесь температуру и уложить лёд можно в считанные часы.
Дворец в ближайшие шесть лет будет в доверительном управлении, позже его передадут в собственность государства.
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