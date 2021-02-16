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    18:26, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Ледовым каткам в ТРЦ и кинотеатрам разрешили работать в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вышло постановление об ограничительных карантинных мерах на территории Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Актюбинской области в постановление вносятся изменения и дополнения.

    Так, разрешается деятельность ледовых катков в ТРЦ с обязательным соблюдением социальной дистанции, масочного режима при заполняемости не более 50%».

    Кроме того, согласно новому постановлению, разрешается проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек; жұма намаза только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости при соблюдении требований приложения 20 постановления главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

    Также разрешается:

    - деятельность театров, кинотеатров, концертных залов, при соблюдении заполняемости не более 50% и требований приложения 9 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года;

    - деятельность объектов общественного питания на объектах образования, средних и высших учебных заведениях при соблюдении требований приложения 46 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Коронавирус в РК Главная Актюбинская область
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