+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -2 °С
USD 376.42 EUR 417.41
RUB 6.09 CNY 54.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ледовые заторы и подъем воды прогнозируют на реках трех регионов Казахстана

22 Января 2020 16:55
Поделиться:
Ледовые заторы и подъем воды прогнозируют на реках трех регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент гидрологии РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение на период с 23 по 25 января, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области Еще в двух областях объявили штормовое предупреждение из-за тумана Туман и гололед: штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана

«В период с 23 по 25 января 2020 года на реках Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, а так же на реке Сырдария в пределах Кызылординской области в связи с прогнозом положительного температурного фона ожидается ослабление ледовых явлений, образование зажоров/заторов льда на реках и подъемы уровней воды», - сообщает ведомство.

Затор - это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. Зажор - скопление рыхлого льда (шуги) и небольших льдин. В результате заторов и зажоров происходит подъем воды и ее разлив.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив