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Ледовые заторы и подъем воды прогнозируют на реках трех регионов Казахстана
22 Января 2020 16:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент гидрологии РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение на период с 23 по 25 января, передает МИА «Казинформ».
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«В период с 23 по 25 января 2020 года на реках Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, а так же на реке Сырдария в пределах Кызылординской области в связи с прогнозом положительного температурного фона ожидается ослабление ледовых явлений, образование зажоров/заторов льда на реках и подъемы уровней воды», - сообщает ведомство.
Затор - это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. Зажор - скопление рыхлого льда (шуги) и небольших льдин. В результате заторов и зажоров происходит подъем воды и ее разлив.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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