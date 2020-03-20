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Ледовую переправу закрыли для движения в ВКО

20 Марта 2020 11:38
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Ледовую переправу закрыли для движения в ВКО

КУРЧУМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области закрыли движение через ледовую переправу «Кызыл ту», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Управление административной полиции ДП ВКО информирует жителей области, что с 20 марта в связи с повышением температуры окружающего воздуха, обильным таянием снега и льда закрыто движение через ледовую переправу «Кызыл ту». Необходимо соблюдать требования установленных запрещающих дорожных знаков, исключить проезд транспортных средств через ледовую переправу», - отметили в ведомстве.

Транспортное сообщение Курчумского района с областным центром до открытия паромной переправы будет осуществляться только по автомобильным дорогам: Курчум - Большенарым - Алтай - Усть-Каменогорск и Курчум - Зайсан - Усть-Каменогорск.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Транспорт, Безопасность, Паводок, МВД РК, Дороги,
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Орал Ерланулы

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