Ледовую переправу закрыли для движения в ВКО
КУРЧУМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области закрыли движение через ледовую переправу «Кызыл ту», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Управление административной полиции ДП ВКО информирует жителей области, что с 20 марта в связи с повышением температуры окружающего воздуха, обильным таянием снега и льда закрыто движение через ледовую переправу «Кызыл ту». Необходимо соблюдать требования установленных запрещающих дорожных знаков, исключить проезд транспортных средств через ледовую переправу», - отметили в ведомстве.
Транспортное сообщение Курчумского района с областным центром до открытия паромной переправы будет осуществляться только по автомобильным дорогам: Курчум - Большенарым - Алтай - Усть-Каменогорск и Курчум - Зайсан - Усть-Каменогорск.
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