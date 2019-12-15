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Ледовое шоу «Друзья Дениса» с аншлагом прошло в столице
15 Декабря 2019 02:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с аншлагом прошло ледовое шоу «Друзья Дениса». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Новости по темеВыставка в Сеуле, ледовое шоу в Нур-Султане, фильмы: мама Дениса Тена рассказала о планах Турнир «Мемориал Дениса Тена» стартовал в Алматы Международный турнир «Мемориал Дениса Тена» пройдёт в Алматы
Известные фигуристы из разных стран почтили память бронзового призера сочинской Олимпиады Дениса Тена, чья жизнь трагически оборвалась в июле прошлого года.
Организаторы представления, а это Фонд имени Дениса Тена, продолжают начатое дело чемпиона. При жизни прославленный спортсмен не раз проводил концерты на льду ради популяризации фигурного катания в Казахстане. Его шоу «Денис Тен и друзья» полюбили миллионы поклонников этого красивого вида спорта, и не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт, Денис Тен,
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