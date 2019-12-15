Ледовое шоу «Друзья Дениса» с аншлагом прошло в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с аншлагом прошло ледовое шоу «Друзья Дениса». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Известные фигуристы из разных стран почтили память бронзового призера сочинской Олимпиады Дениса Тена, чья жизнь трагически оборвалась в июле прошлого года.

Организаторы представления, а это Фонд имени Дениса Тена, продолжают начатое дело чемпиона. При жизни прославленный спортсмен не раз проводил концерты на льду ради популяризации фигурного катания в Казахстане. Его шоу «Денис Тен и друзья» полюбили миллионы поклонников этого красивого вида спорта, и не только в нашей стране, но и за ее пределами.