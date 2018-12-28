Ледовая пожарная машина появилась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ледяная конструкция пожарного расчета установлена на территории Дворца школьников, сообщает пресс-служба ДЧС Астаны в Facebook.

Данная конструкция, с указанием экстренного номера 101, была разработана сотрудниками Управления по ЧС района Алматы специально для привлечения большего внимания детей и родителей в целях противопожарной пропаганды.

