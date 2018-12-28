Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -17 °С
Алматы: -4 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ледовая пожарная машина появилась в Астане

28 Декабря 2018 10:23 186
Поделиться:
Ледовая пожарная машина появилась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ледяная конструкция пожарного расчета установлена на территории Дворца школьников, сообщает пресс-служба ДЧС Астаны в Facebook

Новости по теме

О пожарной опасности от некачественных печей рассказали алматинцам

Данная конструкция, с указанием экстренного номера 101, была разработана сотрудниками Управления по ЧС района Алматы специально для привлечения большего внимания детей и родителей в целях противопожарной пропаганды.
Ледовая пожарная машина появилась в Астане 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив