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Ледовая пожарная машина появилась в Астане
28 Декабря 2018 10:23 186
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ледяная конструкция пожарного расчета установлена на территории Дворца школьников, сообщает пресс-служба ДЧС Астаны в Facebook.
Данная конструкция, с указанием экстренного номера 101, была разработана сотрудниками Управления по ЧС района Алматы специально для привлечения большего внимания детей и родителей в целях противопожарной пропаганды.
Ключевые слова: Астана,
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