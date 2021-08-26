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Ледники в Жамбылской области уменьшились в объемах

26 Августа 2021 18:33
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Ледники в Жамбылской области уменьшились в объемах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Исследования горных рек и озер, расположенных на северном склоне Киргизского хребта в Меркенском районе, провели специалисты жамбылского филиала ГУ «Казселезащита» МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

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Жамбылским территориальным эксплуатационным управлением ГУ «Казселезащита» МЧС проведена исследовательская работа по десяти моренным и отвальным озерам, находящимся на высоте 3 168 – 3 662 метров над уровнем моря, в бассейне рек Меркенского района Аспара и Мерке.

Отметим, что моренные озера представляют собою замкнутые котловины впадин в ледниковой массе. Образуются моренные озера в результате неравномерного вытаивания глыб льда или расположенных между грядами конечных морен.

Исследования проводились разведочной группой в составе восьми человек, они передвигались по труднодоступным горным тропам только гужевым транспортом. В период проведения исследований температура воздуха в горных районах в ночное время составила 9 градусов тепла, в дневное время +18.

«Селеопасные территории в бассейне реки Аспара включают 134 объекта с населением 550 человек, - рассказал заместитель руководителя Жамбылского территориального эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» МЧС РК Нурлан Абдуов. – Здесь исследовано шесть питаемых ледниками моренных озер третьей категории опасности. Батиметрические обследования, то есть изучение рельефа подводной части водных бассейнов озёр, рек, проведены на моренном озере №6 третьей категории не сельскохозяйственности. В бассейне реки Мерке проживают 711 человек, имеется 50 объектов. Сделан батиметрический замер моренного озера №1, также относящегося к третьей категории не сельскохозяйственности».

По словам спикера, результаты исследования показали, что объемы ледников на Кыргызском хребте, в сравнении с 2020 годом, уменьшились на 4 - 7%.

«Моренные озера, расположенные в древней и современной морене, находятся в проточном режиме с поверхностными и подземными путями, то есть поток воды, поступающий в озеро, сбрасывается из озера в том же объеме. Уровень воды в озерах опустился на 30 - 40 см. В некоторых из них было установлено, что вода стояла умеренно. Это говорит о том, что в зимний период в горной зоне наблюдается незначительное количество снежных запасов. Это означает, что сейчас нет угрозы населенным пунктам и объектам из моренных озер. Поэтому нет запросов на работы по спуску озер на безопасный уровень», - отметил Нурлан Абдуов.

Как пояснили в ведомстве, батиметрические измерительные работы на моренных озерах проводятся для предупреждения угрозы селей в горных населенных пунктах в Меркенском, Жуалынском и Рыскуловском районах Жамбылской области. В высокогорных зонах вероятно формирование моренных озер и селевых наносоводных паводков тало-снегового и ливневого характера. В высокогорных зонах хребтов Каратау, Алатау, Киргизского хребта вероятны сели тало-снегового и ливневого характера. Работы по аэровизуальному обследованию моренных озер, расположенных на территории Жамбылской области, ведутся на постоянной основе.

В Жамбылской области находятся 25 моренных озер, и 20 таких озер расположены в Меркенском и Рыскуловком районах на высотах от 2 600 до 4400 метров. В регионе непрерывно ведется работа по профилактике стихийных бедствий на высокогорье, изучается состояние гидротехнических сооружений.


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#Жамбылская область   #Наука   #Экология  
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Автор:

Галина Скрипник

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