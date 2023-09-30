Ледники в Швейцарии сокращаются с умопомрачительной скоростью. Согласно данным, опубликованным в четверг, в общей сложности 10% объема льда исчезло всего за два года, поскольку сочетание небольшого количества снегопадов и высоких температур вызвало беспрецедентное таяние, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По данным Швейцарской комиссии по наблюдению за криосферой Швейцарской академии наук, в 2023 году ледники страны потеряли 4% своего общего объёма. Этот уровень таяния уступает только рекорду, установленному в 2022 году, когда было уничтожено 6% ледников.

Для сравнения: за этот двухлетний период швейцарские ледники потеряли столько же льда, сколько было потеряно за три десятилетия с 1960 по 1990 год.

«Потери, которые мы наблюдали в 2022 и 2023 годах, просто умопомрачительны и превосходят все, что мы испытали до сих пор», — заявил Маттиас Хусс, глава Швейцарской сети мониторинга ледников, организации, которая собирает и оценивает данные о ледниках и сотрудничает со Швейцарской академией наук.

«Несмотря на то, что ледники постоянно и быстро теряли массу на протяжении многих десятилетий, это огромное ускорение», — отметил он, добавив, что эти крайности «были бы невозможны без изменения климата».

Ледник Св. Аннафирна, например, в кантоне Ури в центральной Швейцарии, уменьшился настолько, что Швейцарская сеть мониторинга ледников прекратила за ним следить.

Потеря массы льда была зафиксирована даже на больших высотах, где обычно такого снижения не наблюдается. По данным Швейцарской сети мониторинга ледников, несколько метров льда исчезли на юге Вале и в долине Энгадина на высоте более 3200 метров.

Потери, которые затронули ледники по всей стране, произошли после очень малоснежной зимы. Уровень снега во второй половине февраля достиг рекордно низкого уровня, составив около 30% от среднего многолетнего показателя.

За этим последовало лето с высокими температурами. По данным Швейцарской сети мониторинга ледников, из-за очень жаркого и засушливого июня снег растаял на две-четыре недели раньше, чем обычно.

В августе метеозонду, запущенному национальной метеорологической службой MétéoSuisse, пришлось подняться на высоту 5298 метров, прежде чем температура упала до 0 градусов по Цельсию, что стало самой высокой отметкой «нулевого градуса» с начала регистрации данных.

Высокие температуры, которые сохранялись до сентября, привели к быстрому таянию летних снегопадов.

Массовое таяние ледников, произошедшее за последние два года, имеет серьезные последствия. Это «означает значительное изменение высокогорного ландшафта», — отметил Хусс.

Это создает опасные условия: нестабильная горная порода угрожает опасными оползнями.

Долгосрочная картина ледников Швейцарии вызывает тревогу. «Ледники в Альпах будут продолжать массово сокращаться и отступать к самым высоким горным вершинам», — добавил Хусс.

Стоит отметить, что в июне швейцарские избиратели согласовали новый закон, призванный значительно снизить уровень загрязнения, вызывающего нагревание планеты. Инициатором принятия этого закона послужили климатические группы, требующие прекращения использования ископаемого топлива, чтобы спасти ледники.

Но время уходит, поскольку изменение климата ускоряется. Недавние исследования показали, что даже если амбициозные климатические цели будут достигнуты, к концу столетия может исчезнуть до половины мировых ледников.