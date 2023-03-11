РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:05, 10 Март 2023 | GMT +6

    Лед взрывают на малых реках в СКО

    None
    Кадр из видео
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начались взрывные работы на реках. Это позволит избежать заторов во время весеннего половодья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, первые взрывные работы провели на реке Селеты вблизи села Кулыколь. Их проводили специалисты ТОО «КОКШЕ-БУР» на четырех участках общей площадью 1 тысяча квадратных метров.

    «Мероприятия по ослаблению ледового покрова проводятся с целью предупреждения заторных явлений в период весеннего ледохода и организации безаварийного пропуска паводковых вод, защиты населенных пунктов от подтопления. Дробление льда позволяет значительно ослабить ледовое поле и минимизировать возможность появления зажоров на реке и тем самым снизить уровень поднятия вод», - отметил начальник отдела предупреждения ЧС Сакен Агзамов.

    Спасатели предупредили жителей, что от взрывной волны на льду образуются трещины и выход на лед представляет большую опасность.

    Северо-Казахстанская область входит в число паводкоопасных регионов.

    По прогнозам синоптиков, переход температуры через 0 градусов в сторону положительных значений произойдет в третьей декаде марта на 5-7 дней раньше, чем в прошлом году.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!