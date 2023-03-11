Лед взрывают на малых реках в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начались взрывные работы на реках. Это позволит избежать заторов во время весеннего половодья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, первые взрывные работы провели на реке Селеты вблизи села Кулыколь. Их проводили специалисты ТОО «КОКШЕ-БУР» на четырех участках общей площадью 1 тысяча квадратных метров.

«Мероприятия по ослаблению ледового покрова проводятся с целью предупреждения заторных явлений в период весеннего ледохода и организации безаварийного пропуска паводковых вод, защиты населенных пунктов от подтопления. Дробление льда позволяет значительно ослабить ледовое поле и минимизировать возможность появления зажоров на реке и тем самым снизить уровень поднятия вод», - отметил начальник отдела предупреждения ЧС Сакен Агзамов.

Спасатели предупредили жителей, что от взрывной волны на льду образуются трещины и выход на лед представляет большую опасность.

Северо-Казахстанская область входит в число паводкоопасных регионов.

По прогнозам синоптиков, переход температуры через 0 градусов в сторону положительных значений произойдет в третьей декаде марта на 5-7 дней раньше, чем в прошлом году.