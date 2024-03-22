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    23:23, 21 Март 2024 | GMT +6

    Лед взрывают на малых реках СКО

    Лед взрывают на малых реках СКО
    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

    В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области взорвали лед на реке Селеты, которая проходит вблизи села Кулыколь и может создать для него угрозу подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, специалисты ТОО «КМD Холди» работали на трех участках реки, общая площадь составила 1,2 тыс. квадратных метров.

    - Мероприятия по ослаблению ледового покрова проводились, чтобы предупредить заторные явления во время весеннего ледохода и организации безаварийного пропуска паводковых вод, защиты населенных пунктов Кулыкольского сельского округа от подтопления. Дробление льда позволяет значительно ослабить его и минимизировать возможность появления зажоров на реке в период пропуска паводковых вод, тем самым снизить уровень их поднятия, - прокомментировали в пресс-службе.

    Жителей сельского округа спасатели предупредили о том, что от взрывной волны на льду образуются трещины и выходить на него крайне опасно.

    Теги:
    ДЧС Северо-Казахстанская область Регионы Безопасность Реки Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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