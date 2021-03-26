Лед раскололи на реке Урал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на реке Урал раскололи лед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в связи с теплой погодой было принято решение расколоть лед на реке Урал. Для этого оперативно-спасательным отрядом ДЧС бы привлечен буксир «Ерниязов» одного из рыболовецких кооперативов. Лед вскрыли на всем протяжении реки в городской черте от пригородного поселка Дамба до микрорайона Геолог.

«В настоящее время спасатели контролируют, чтобы рыбаки не выходили на оставшийся у берегов тонкий лед», - сообщили в ДЧС.

Напомним, в Атырау спасатели с начала марта просили автомобилистов не выезжать на лед реки Урал. Тем не менее, две легковые автомашины ушли под лед.