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    02:22, 26 Март 2021 | GMT +6

    Лед раскололи на реке Урал в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на реке Урал раскололи лед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в связи с теплой погодой было принято решение расколоть лед на реке Урал. Для этого оперативно-спасательным отрядом ДЧС бы привлечен буксир «Ерниязов» одного из рыболовецких кооперативов. Лед вскрыли на всем протяжении реки в городской черте от пригородного поселка Дамба до микрорайона Геолог.

    «В настоящее время спасатели контролируют, чтобы рыбаки не выходили на оставшийся у берегов тонкий лед», - сообщили в ДЧС.

    Напомним, в Атырау спасатели с начала марта просили автомобилистов не выезжать на лед реки Урал. Тем не менее, две легковые автомашины ушли под лед.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Безопасность
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