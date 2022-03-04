Лед начали взрывать на реках Восточного Казахстана
Операции по подрыву льда прошли в Шемонаихинском районе. Спасатели ДЧС ВКО тем самым обеспечивают безопасный пропуск паводка на чреватых заторами участках. Место взрыва выбрано не случайно. На реке Уба при прохождении паводковых вод возникают сложные ситуации - ледовые заторы, которые могут привести к подтоплениям берегов. Чтобы этого избежать, спасатели и специалисты-взрывники заранее измельчают лед.
Сначала они бурят лунки. На одну уходит примерно пять минут. Закладка взрывчатки – процесс секретный. Как он происходит, знают только специалисты, которые в целях безопасности посторонних к месту работ не подпускают. В указанных выше районах толщина льда на реках в местах подрыва составляет 80 сантиметров. В результате дробления охвачено более 10 000 квадратных метров.
В целом, прохождение весеннего половодья в Восточном Казахстане начинается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня.
В этот же день взрывные работы запланированы в Бородулихинском районе в селе Красный Яр, 4 и 5 марта в селах Верх-Уба и городе Семейе