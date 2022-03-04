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    19:09, 03 Март 2022 | GMT +6

    Лед начали взрывать на реках Восточного Казахстана

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки к паводковому периоду в ВКО начаты ледовзрывные работы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Операции по​ подрыву льда прошли ​ в Шемонаихинском районе. Спасатели ДЧС ВКО тем самым обеспечивают безопасный пропуск паводка на​ чреватых заторами участках. Место взрыва выбрано не​ случайно. На реке Уба при​ прохождении паводковых вод возникают сложные ситуации​ - ледовые заторы, которые могут привести к​ подтоплениям берегов. Чтобы этого избежать, спасатели и специалисты-взрывники заранее измельчают лед.

    Сначала они бурят лунки. На одну уходит примерно пять минут. Закладка взрывчатки – процесс секретный. Как он происходит, знают только специалисты, которые в​ целях безопасности посторонних к​ месту работ не​ подпускают. В указанных выше районах​ толщина льда на реках в​ местах подрыва составляет 80 сантиметров. В результате дробления охвачено​ ​ ​более ​10 000 квадратных метров.

    В целом, прохождение весеннего половодья в​ Восточном Казахстане начинается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня.
    В этот же день взрывные работы запланированы в Бородулихинском районе в селе Красный Яр, 4 и 5 марта в селах Верх-Уба и городе Семейе


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Паводок
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