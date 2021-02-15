LED-экраны установили на аварийно-опасных автотрассах в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области решили с помощью современных технологий бороться с аварийностью на основных автотрассах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В полиции рассказали, что департамент совместно с дорожными организациями на постоянной основе проводит всевозможные работы по профилактике аварийности и соблюдению правил дорожного движения водителями на дорогах региона. При этом большое значение для этого имеют своевременные методы информирования участников дорожного движения.

Поэтому на наиболее аварийно-опасных участках были установлены пять LED-экранов, на которых водители перед выездом из населённых пунктов смогут ознакомиться с информацией о состоянии дорог, аварийности, погодных и дорожных условиях.

«LED-экраны появились на автотрассах «Усть-Каменогорск- Алтай», «Омск-Майкапчагай» и «Усть-Каменогорск - Риддер». Места по их установке были выбраны специалистами управления административной полиции с учетом анализа аварийности и физико-географических особенностей региона»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

К слову, за январь текущего года на территории ВКО зафиксировано уже 64 дорожно-транспортных происшествий, из них 12 со смертельным исходом, 82 человека получили всевозможные телесные повреждения. За январь 2020 года было зафиксировано 80 ДТП, из них число смертельных несчастных случаев - 13, получили телесные повреждения 133 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества ДТП на 20%, числа погибших – на 8 %, раненых – на 38 %.

В полиции напомнили водителям, что круглосуточную информацию о состоянии автомобильных дорог и проезжаемости по ним можно узнать в дежурной части управления местной полицейской службы ДП ВКО по тел.: 77-60-05 и операторских служб ТОО «Казахавтодор» - тел.: 26-28-08, ТОО «Облшыгысжол» - тел.: 57-42-52.